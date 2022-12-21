Başıboş köpekler yeni kurulan ilçe merkezinde de tehlike saçıyor

Artvin'in Yusufeli İlçesi yeni yerleşim yerinde yaşanan olayda, bir kişi çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine geldiğini fark eden adam, etrafta bulduğu sopayla kendini savundu. Sağa sola savurduğu sopa sayesinde köpekleri uzaklaştırmayı başaran adam, olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar ise etrafta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Emin Bülbül



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