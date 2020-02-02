Başıboş köpekler yürek sızlattı

Bahçelievler'de Atatürk Havalimanı karşısındaki boş arazideki başıboş köpeklere çevredeki vatandaşlar sahip çıkmaya çalışıyor. Soğuk havalarda sığınacak bir yer bulamayan köpekler boş arazide yaşıyor. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ellerindeki imkanlar ile köpeklere yiyecek ve su getiriyorlar. Ancak çoğu zaman köpeklerin yiyecek bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin duruma çözüm bulmasını istedi. Bazı araç sürücüleri ise bölgeden geçerken köpeklerin önlerine çıkarak onlara çarpmaktan korktuklarını belirtti. Başıboş şekilde dolaşan köpeklerin gün geçtikçe sayısının arttığı öğrenildi.

“Köpeklerin bu durumuna üzülüyorum”

Yanında getirdiği yiyeceği köpeklerin aç olduğunu anlayarak onlara veren Ali Çırtlık, “Araba ile geçiyordum yağmurda ıslandıklarını gördüm, hayvanların aç olduğunu anladım dayanamadım kendi sandviçimi verdim. Köpeklerin bu durumuna üzülüyorum. Bu durumu belediyenin görmesi lazım diye düşünüyorum. Vatandaşların da duyarlı olması lazım, insan üzülüyor köpeklerin bu durumuna. Bu köpeklerin insanlara saldırdıkları yok genelde evde beslenmiş ve sokağa bırakılmış köpekler buradakiler. Bu köpekleri belediyenin alıp beslemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Belediyenin köpeklere sahip çıkması gerekiyor”

Sokakta yaşayan köpeklerin belediye tarafından alınıp bakılması gerektiğini ifade eden Göksal Poyraz, “Belediyenin buradaki köpeklere sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta onlar da birer canlıdır. Araç kullandığımız için tedirgin oluyoruz. Arabanın önüne birden çıkıp aracın altında kalmalarından dolayı korkuyoruz” diye konuştu.

“Yağmurda çamurda insan köpeklerin bu haline üzülüyor”

Başıboş şekilde olan köpeklerin durumuna üzüldüklerini belirten Muhammet Kartal, “Yağmurda çamurda insan köpeklerin bu haline üzülüyor. Biz elimizden geldiğince yemeklerini getirmeye çalışıyoruz. Bazı araçlara havlarlar ancak bize havlamazlar. Vicdanı olan köpeklerin bu durumuna üzülüyor tabii ki. Çevrede vatandaşlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor ancak kalıcı bir çözüm isteriz. 3-5 köpek varken burada şimdi 15 tane oldular gitgide fazlalaştılar” diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

