Başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşın yaşadığı dehşet kamerada

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İzcibaşı Sokak'ta yolda yürüyen Emrah Karabulut'a başıboş köpekler saldırdı. Karabulut, sokağın karşı tarafından gelen yaklaşık 8 köpeğin arasında kaldı. Arkasından gelen bir köpek tarafından kalçasından ısırılan Karabulut'un yaşadığı dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emrah Karabulut'un ablası Ebru Alkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada evlerinin yanında bir dağ olduğunu ve köpeklerin burada sürü halinde yaşadığını belirterek, “Köpekler iki gün önce kardeşime saldırdılar ve birçok köpeğin kulağında da küpe yoktu. Belediyeyi aradık, birkaç köpeği toplamışlar. Ama diğerleri hala sokaklarda. Bu köpek sorunu için bir çözüm üretilmesini istiyorum. Sabahları çocuklarımı okula götürüyorum. Okul yolunda köpekler çocuklarıma saldırmaya çalıştılar. Çocuklarımdan biri evin arkasına saklanmaya, diğeri de binaya girmeye çalıştı. Biz koştukça köpekler de peşimizden koştu. Elimize taş aldık ama binamıza iki adım kalmasına rağmen biz binamıza giremiyoruz köpeklerin yüzünden. Aynı şekilde kardeşimi de ısırdıkları için çocuklarım çok tedirgin. Artık okulda teneffüse bile çıkmak istemiyorlar” diye konuştu.

Kemal Diri - Hakan Karaduman

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