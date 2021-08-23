Başıbüyük Ormanında korkutan yangın

Olay, saat 11.45 sıralarında Maltepe'de Başıbüyük Ormanı içerisinde bulunan bir hurdalıkta ahşap ve tahtaların tutuşmasıyla yaşandı. İddiaya göre hurdalıkta yanan ahşap ve tahtalardan yükselen alevler ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet etti.

Olaya tanık olan Fahrettin Us, “Ben geldiğimde ağaçlar yanıyordu. Daha önceden de yandı. Ormana giriş yasak ama büyük ihtimalle aşağıdaki tellerden girdiler. İtfaiye geldi, alevler bayağı büyüktü. Geldiler söndürdüler. Herkes eline kürek vesaire ne varsa aldı geldi” dedi.

Yangın havadan görüntülendi

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile ve karadan müdahale edildi. Yangın yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın anları ve yangına yapılan müdahale drone ile havadan görüntülendi.





Cüneyt Sevindik - Abdul Samet Kaya

