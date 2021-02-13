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‘Başım ağrıyor' deyip uykuya dalan öğretmen, yatağında ölü bulundu

‘Başım ağrıyor' deyip uykuya dalan öğretmen, yatağında ölü bulundu
‘Başım ağrıyor' deyip uykuya dalan öğretmen, yatağında ölü bulundu

Antalya’da başının ağrıdığını söyleyip uykuya dalan 38 yaşındaki kimya öğretmeni, hayatını kaybetti. Öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam 00.05 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi 1050 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen öğretmen İdris Küçük (38), saat 23.00 sıralarında eşi Pınar Küçük'e başının ağrıdığını söyledi, ardından uykuya daldı. Saat 00.05 sıralarında ise eşinin hareketsiz yattığını fark eden Pınar Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Küçük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küçük'ün herhangi bir darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Küçük'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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