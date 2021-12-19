Basın camiasından Muharrem Sarıkaya'ya tepki

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İLGİLİ HABER Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Muharrem Sarıkaya'yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını bertikleri bir yazılı basın açıklaması yaptılar.

Dernek gruplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci' olarak tanımıyoruz.

Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı.

Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Musa Erdoğan

THKD'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD), Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısını kınadı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Muharrem Sarıkaya'nın çekim öncesi kameraman arkadaşımıza attığı tokattı tüm basın emekçilerine atılmış kabil ediyoruz. Kamera önünde demokrasi, insan hakları, emekçi savunuculuğu yapanların kameralar yayında değilken yaptığı bu çirkin davranışı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yaşanan olayın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

UMED'den Sarıkaya'ya sert tepki: “Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir”

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına sert tepki göstererek, açıklamasında “Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olay kınanarak, “Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya'ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.” denildi.

Musa Erdoğan