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Basın Ekspres Yolunda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Basın Ekspres Yolunda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı
Basın Ekspres Yolunda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün seyir halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Basın Ekspres Yolunda servis aracı otomobile çarptı: 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 07.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 LAH plakalı 064 servis aracı, 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol tekrar açıldı. Ekipler, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Davut Has
 

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