Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle trafik Basın Ekspres yolunda neredeyse durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yağış nedeniyle İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 70 oldu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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