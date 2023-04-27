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Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi

Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi
Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da sağanak yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik adeta durma noktasına geldi.

Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi - Tıkla İzle

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle trafik Basın Ekspres yolunda neredeyse durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yağış nedeniyle İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 70 oldu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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