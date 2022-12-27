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Basın Ekspres'te ilginç olay: Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

Basın Ekspres'te ilginç olay: Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı
Basın Ekspres'te ilginç olay: Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

Basın Ekspres yolunda otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsüne camdan sarkarak saldırdı. Yaşanan ilginç anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Basın Ekspres'te ilginç olay: Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı - Tıkla İzle


Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir trafik magandasının kullandığı 43 SR 046 plakalı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı. Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti. Trafik magandası, otomobilin önüne kırarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan ilginç olayıysa başka bir otomobil şoförü, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, 43 SR 046 plakalı otomobilin içinde bulunan bir şahsın camdan sarkarak diğer otomobile vurduğu anlar görülürken, görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

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