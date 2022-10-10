Basın Ekspres'te otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki aracın ön tarafından dumanlar çıkması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Kaputtan yükselen dumanlar gittikçe arttı ve aracın ön tarafı alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog



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