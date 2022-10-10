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Basın Ekspres'te otomobil alev alev yandı

Basın Ekspres'te otomobil alev alev yandı
Basın Ekspres'te otomobil alev alev yandı

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk oluştu.

Basın Ekspres’te otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolunda seyir halinde olan bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki aracın ön tarafından dumanlar çıkması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti. Kaputtan yükselen dumanlar gittikçe arttı ve aracın ön tarafı alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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