Başına karton kutu sıkışan köpeği, duyarlı vatandaş kurtardı

Olay, Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kartonun içerisindeki eti yemeye çalışan köpeğin kafası kartona sıkıştı. Kafasındaki karton nedeniyle zor anlar geçiren köpeğe duyarlı bir vatandaş yardım etti. Burak Dikbaş, köpeğin kafasındaki kartonu çıkartarak hayvanı kurtardı.

Köpeğin kafasındaki kartonu görünce hemen yanına gittiğini aktaran Dikbaş, kutuyu çıkartınca havyanın hemen uzaklaştığın söyledi. Dikbaş, kutunun içerisinde et parçası olduğu için hayvanın yemeye çalışırken kutuya sıkıştığını aktardı.

Mücahid Kantarcıoğlu