Başına mermer blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, bir site inşaatında işçi olarak çalışan Adem Acarca (52), zemin katta çalışırken yukarı katların birinin pencere bölümünden çıkan mermer blok düşerek başına isabet etti. Acarca'nın yardımına diğer inşaat işçileri koştu.

Ağır yaralanan Adem Acarca olay yerine çağrılan ambulans ile önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Adem Acarca bir haftadır tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Şavran

