Başını demir parmaklıklara sıkıştırdı, itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Paşa Mahallesinde oynayan 6 yaşındaki çocuğun başını evin girişindeki demir korkuluklara sıkıştırdı. Çocuğunun sesi üzerine dışarı çıkan annesi tüm uğraşılarına rağmen oğlunu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Afgan ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri demir parmaklıklara sıkışan çocuğun başı germe ve ayırma aleti yardımı ile kurtardı. Bir süre demir parmaklıklar arasında başı sıkışık durumda kalan afacan ve ailesi rahat bir nefes aldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nurhan İçmez