Başkalarının kimlik numarası üzerinden ilaç yazdırıp satan çete çökertildi

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı, birisi adli kontrol şartıyla 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler il merkezinde aralarında devlet kurumlarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok vatandaşın T.C. kimlik numarasını ele geçirip eczanelerden ilaç alan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polisler, şahısların özellikle psikiyatri hekimlerinden sağlık raporları çıkartarak, bu raporlarla uyuşturucu ve uyarıcı niteliğindeki ilaçları yüklü miktarda alarak hastane ve aile hekimliklerinden reçeteye yazdırdıklarını tespit etti. Şüpheli şahısların yazdırdıkları ilaçları değişik eczanelerden alarak piyasada pazarladıkları, kendilerine ekonomik rant sağladıkları da öğrenildi.

Polis ekipleri hastane ve aile hekimlikleri ile birçok eczaneden elde ettikleri yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şahısların eşkaline ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler vatandaşları mağdur duruma düşüren Ş.D., D.D., T.D. ve A.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda narkotik köpeği 'Helyus' ile evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu niteliği taşıyan ilaç kutuları, emekli öğretmen adına düzenlenmiş sağlık raporu, vatandaşlara ait T.C. kimlik numaraları ele geçirildi. Ayrıca vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile şahısların aile hekimliklerini de değiştirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan Ş.D., D.D., T.D. ve A.D. isimli şahıslardan D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.