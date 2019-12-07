Başkale Belediyesine kayyum atandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Başkale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Acar'ın hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6714 sayılı soruşturmasının devam etmesi nedeniyle adı geçenin bu dosya kapsamında gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak; Anayasanın 127' nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47' nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak Başkale Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Atilla İdiz

