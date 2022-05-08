Başkale'de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar esnasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metamfetamin ve 5,6 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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