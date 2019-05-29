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Başkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

Başkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı
Başkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 90 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ömerdağı Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sahipsiz bir evin içerisinde 57 Pakistan, 31 Afganistan, 1 Bangladeş ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplamda 90 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 90 yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili gerekli tahkikat işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.  

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