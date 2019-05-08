Başkale'de araziye saklanan EYP imha edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından terör eylemlerinde kullanılmak üzere araziye gömülü vaziyette bir miktar gübre, birkaç adet tüp ve patlatılmaya hazır EYP düzeneği saklandığı duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bu maksatla, Van İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu sonucunda; el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere araziye saklanmış vaziyette 3 küçük tüp ve 3 çuval (150 kilogram) gübre ile el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlanarak araziye gizlenmiş vaziyette 1 adet mutfak tüpü ile ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Mehmet Salih Akkuş

