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Başkale'de PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Başkale'de PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Başkale'de PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait mağarada ele geçirilen yaşam ve örgütsel malzemeler imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 6 Eylül 2019 tarihinde Polis Özel Harekat (PÖH) timi ile birlikte ‘Şehit Jandarma Uzm.Onb. Kemal Zeren operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, doğal mağarada yapılan aramada; 3 adet bilgisayar program CD'si, 1 adet gece görüş için kask aparatı, 4 adet örgütsel yayın, 1 adet boş piknik tüp, 1 adet ortadan kesilmiş vaziyette büyük tüp, 9 adet VCD kablosu, 2 adet bilgisayar kablosu, 1 adet boş defter, 1 adet mangal, 1 adet battaniye, 1 adet tava, 1 adet plastik tabak, 10 adet boş pet şişe, 1 adet mangal ızgarası, 1 adet antifiriz bidonu, 1 kilo çay ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi" denildi.

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