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Başkale'deki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Başkale'deki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı
Başkale'deki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde eşini ve bir 8 aylık 3 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat'ın feryadı yürekleri dağladı.

ran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat'ın feryadı yürekleri dağladı. Depremin vurduğu 4 mahalleden Özpınar, yıkımın en fazla olduğu yer oldu. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde, 21 kişi de yaralandı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev de depremde yerle bir oldu. Deprem anında çamaşır asmak için bahçede olan Nebahat Fırat'ın evi yıkılırken, eşi Reis Furat, çocukları Fatma ve Muhammet Furat ile 8 aylık bebeği enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi ile 3 çocuğunu kaybetmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Nebahat Furat, evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakıp feryat ederek, "Çocuklarım gitti evim yıkıldı. Kocam gitti sahibim kalmadı, beşiğim boş kaldı" dedi.

Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez - Harun Aksu


 

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