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Başkan Ahmet Nur Çebi Alanya'da Beşiktaşlılarla buluştu

Başkan Ahmet Nur Çebi Alanya'da Beşiktaşlılarla buluştu
Başkan Ahmet Nur Çebi Alanya'da Beşiktaşlılarla buluştu

Beşiktaş’ın yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için ilçeye gelen siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, burada dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hava yoluyla ilçeye geldi. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi bir grup taraftar tarafın karşılanırken, Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ise buradan ayrılarak Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde üyelerle buluştu. Çiçekle karşılanan Çebi ile Daltaban Dernek Başkanı Sadık Dizdaroğlu ve üyelerle sohbet etti. Ziyaretin sohbet kısmı ise basına kapalı şekilde devam etti.

Erdal Anak

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