Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

ING Basketbol Süper Ligi play off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Bugün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantının ardından soluğu Ülker Arena'da aldı. Başkan Koç, mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarına doğru tribüne gelerek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte maçı takip etti. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da mücadeleyi tribünden takip etti.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu