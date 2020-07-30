Başkan Ali Koç'tan bayram mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla kulübün resmi internet sitesinden taraftarların bayramını kutladı. Başkan Koç'ın bayram mesajı şöyle:

"Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; Toplumuzun sağlığı için korona virüs tedbirleri çerçevesinde uymamız gereken kuralları unutmadan geçireceğimiz bayramın, tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."