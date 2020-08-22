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Başkan Böcek'ten hastane odasından fotoğraflı paylaşım

Başkan Böcek'ten hastane odasından fotoğraflı paylaşım
Başkan Böcek'ten hastane odasından fotoğraflı paylaşım

Antalya Büyükşehir Belediye Bakanı Muhittin Böcek, korona virüs testi pozitif çıktıktan 5 gün sonra hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşıp iyi olduğu mesajını verdi.

17 Ağustos tarihinde yaptığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir hastanede izole edildiği bilgisini paylaşan Muhittin Böcek'ten ikinci paylaşım bugün geldi. Başkan Böcek hastane odasında çekilen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak iyi olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.

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