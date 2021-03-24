Başkan Döğücü'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden dönüşte Ankara-İstanbul istikameti İzmit Akmeşe mevkiinde trafik kazası geçirdi. Başkan Döğücü'nün makam şoförü Yunus Aksu araç ile seyir halindeyken otoyol üzerinde daha önceden kaza yapan bir aracı fark ederek, karlı ve buzlu yolda araca çarpmamak için hamle yaptığı esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası Başkan Döğücü'nün elinde, eşi Salih Döğücü'nün ise omuz kısmında çatlaklar oluştu. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Başkan Döğücü ve eşi, Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

“Genel sağlık durumlarımız iyi”

Kaza sonrası Başkan Şeyma Döğücü sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Başkan Döğücü , “AK Parti 7. Olağan Büyük Kongremizin dönüş yolunda eşim Salih Bey ile birlikte bir trafik kazası geçirdik. Hamdolsun genel durumlarımız iyi. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Abdul Samet Kaya

