Başkan Dursun, radyocuları ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, radyocularla kahvaltıda buluştu. Sultangazi Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen programa birçok radyo programcısı katıldı. Alanında başarılı duayen radyocular, sahnede programla ilgili düşüncelerini anlatırken radyonun son durumu hakkındaki düşüncelerini aktardı.

“Radyocular her gün Türkiye'nin gönlüne dokunan insanlar”

Türkiye'nin ünlü radyocularıyla biraraya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün Türkiye'nin en ünlü radyocularıyla biraradaydık. Onlar her gün Türkiye'nin gönlüne dokunan insanlardır. Biz onların bugün hem sesleriyle hem de vücut bulan yüzleriyle buluşmak onları da birbiriyle buluşturalım istedik. Radyoculuk çok önemli bir meslek her gün trafikte, evde onların sesleriyle hayata uyanıp yine onların sesleriyle uyuyan yüzlerce insan var. Biz de onlarla biraraya gelerek biraz dertleştik, sohbet ettik. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

“Radyo özel günlerde doğal afetlerde her zaman çalışan bir iletişim aracı”

Radyocuların daha çok kesime hitap ettiğini belirten ‘Hop Dedik Ayhan' lakabıyla tanınan Ayhan Güngör, “Dünya Radyo Günü dolayısıyla davet üzerine geldik. Radyo hayatın içerisindeki en önemli iletişim araçlarından bir tanesidir. Her ne kadar yeni nesil medya ile biraz arka plana düşmüş gibi olsa da özel günlerde doğal afetlerde her zaman çalışan bir iletişim aracıdır. Özel radyolar 1992'den bu yana kesintisiz görevimizin başındayız. Bugün en çok satan gazete 300-400 bin satıyorsa buradaki radyocu arkadaşlarımızdan her biri her gün en az 400-500 kişiye sesleniyor. Aslında bizler bir gazeteden daha fazla satıyoruz. Biz suya yazı yazan insanlarız. Çok geniş bir kesime sesleniyoruz. Hatırlanmak bizim için çok özel, o yüzden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba