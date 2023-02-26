Başkan Erbaş'tan Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'na ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelerek temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'nı ziyaret etti. Başkan Erbaş'ı vakfa gelişinde Genel Başkan Hasan Meşeli ve vakıf üyeleri karşıladı. Geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Başkan Erbaş, ”Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet, makamları ali olsun. Sizleri her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden muhafaza eylesin” dedi.

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (SAV) “Müminler bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir organında rahatsızlık olduğu zaman bütün vücut nasıl bundan etkilenirse, müminlerin de başına gelen bir sıkıntı bütün müminleri rahatsız eder.” hadis-i şerifini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Hz. Ali (r.a.) Efendimiz de 'İnsanlar ya dinde kardeştir ya da yaratılışta eştir' buyuruyor. Biz dinde kardeşiz, yaratılışta da eşiz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz (SAV), ehli beytin hepsinin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Gençlerimizi, çocuklarımızı da bu anlayışla, bu ruhla yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Ben sizlere özellikle teşekkür ediyorum.”

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Erbaş'a şükranlarını sundu. Konuşmaların ardından Başkan Erbaş, vakfın şeref defterini imzaladı.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.

Musa Erdoğan



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