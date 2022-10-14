Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'Çok farklı olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan gezisinin dönüşünde gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin merak ettiği asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz'

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret konusundaki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.” dedi.

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