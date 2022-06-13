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Başkan Eryılmaz: Park ve mesire alanlarını temiz tutalım

Başkan Eryılmaz: Park ve mesire alanlarını temiz tutalım
Başkan Eryılmaz: Park ve mesire alanlarını temiz tutalım

Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, park ve mesire alanlarına akın eden vatandaşları, çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı.

Başkan Eryılmaz, çevreyle ile alakalı vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Eryılmaz, "Havaların ısınması ile birlikte parklar ve mesire alanları vatandaşlarımızın akınına uğruyor. Ancak ne yazık ki vatandaşlarımız tarafından parklar ve mesire alanlarında kullanılmış plastik atıklar ve çekirdek kabukları bırakılmaktadır. Vatandaşlarımızdan, kendi evlerini temiz tuttukları gibi ilçemizi ve çevremizi temiz tutmalarını temenni ediyor, çevreyi koruma noktasında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Adem Karagöz

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