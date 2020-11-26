Başkan İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantının başlamasından önce kongre merkezi önünde bekleyen taksiciler Başkan İmamoğlu'na sıkıntılarını anlatmak istedi. Kısa sürede taksicileri dinleyen Başkan İmamoğlu, daha sonra taksicileri dinlemeyerek Kongre merkezine giriş yaptı. Başkan İmamoğlu'nun kendilerini dinlememesine tepki gösteren taksiciler Başkan İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.

Yuhalanması üzerine geri dönen Başkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. Yaşanan kısa gerginliğin ardından İmamoğlu, salona giriş yaptı.