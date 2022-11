Başkan Kılıç: 'Erenler'de kimse yalnız değil'

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2022 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Fevzi Kılıç, kültür hizmetleri, sosyal çalışmalar ve özel günlerde gerçekleşen birçok çalışma hakkında detaylı bilgi verdi.

Ramazan Ayı içerisinde gerçekleşen Çocuk Şenlikleri ile konuşmasına başlayan Başkan Fevzi Kılıç, “9 Çocuk Şenliği programı ile çocuk oyun gruplarını mahallelerimizde kıymetli evlatlarımız ile buluşturduk. Bu çerçevede Ramazan Ayında pandemi sonrasında çocuklarımız için bir farkındalık oluşturduk. Çocuklarımız eğlenceli zaman geçirdi. Önümüzdeki Ramazan Ayında da çocuklarımız için şenliklere devam edeceğiz” dedi. Ramazan Ayı içerisinde gerçekleşen kültür etkinliklerine değinen Başkan Fevzi Kılıç, “Ramazan Ayı içerisinde 2'si konferans, 2'si tiyatro ve 2'side ilahi dinletisi olmak üzere 6 salon programı gerçekleştirdik. Kıymetli vatandaşlarımızın yoğun katılımı oldu. İnşallah önümüzdeki Ramazan Ayını da dolu dolu programlar ile yaşayacağız” dedi.

Yapılan diğer etkinliklerden de bahseden Kılıç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerimiz çerçevesinde belediyemiz bahçesinde 2 bin civarında öğrencimizi aileleri ile birlikte ağırladık ve çeşitli programlar ile harika bir zaman geçirdik. Kıymetli evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aile ziyaretlerimize çok önem veriyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün organizasyonlarında Ramazan ve Kurban Bayramları, Anneler Günü, Babalar Günü, Yaşlılar Haftası, Şehit ve Gaziler Haftası gibi günlerde de olmak üzere yüzlerce hane ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretler bizim için moral depolama programları oluyor. Gönül kapılarını açan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz evlat sahibi olan ailelerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. Bizde zaman zaman katılıyoruz. Bu çerçevede 2022 yılında 379 ailemiz ziyaret edilerek yeni doğan bebeklerimizin hediyeleri ailelerine takdim edildi. Rabbim evlatlarımızı memleketimize ve insanlığa hayırlı eylesin inşallah. 2022 yılı içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 78 evladımızın sünnet olmasına katkı sağladı. Bu çerçevede sağlıkçılarımız ile çocuklarımızı bir araya getirdi, çeşitli hediye ve desteklerde bulundu. Erenler'imizde her bir evladımıza dokunmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırlı ve bereketli ömür nasip eylesin inşallah” diye konuştu.

“Erenler'de kimse yalnız değil”

Erenler'de hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Başkan Fevzi Kılıç, “Hasta yatağı, şişme yatak, hasta bezi, engelli aracı ve akülü araç tamir hizmetleri ile her bir vatandaşımızın yanındayız. Rabbim hasta vatandaşlarımıza şifa nasip eylesin, onların dualarından bizleri mahrum etmesin inşallah. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün yoğun mesai harcadığı bir konuda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda talepleri. Bu konuda anlaşmalı olduğumuz şirketlerden ekiplerimiz sebze ve meyveleri temin ederek belirlenen ve talep eden gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ediyor. Kaymakamlığımız ile ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına okul kıyafeti ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Birçok konuda kaymakamlığımız ile istişare ve birlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul hayatını devam ettiren her bir evladımızın yanındayız ve asla mağdur olmalarına müsaade etmeyiz, edemeyiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün çalışmalarının haricinde her yaştan vatandaşımızın hizmetinde olarak bizleri mutlu eden Aile Danışmanlık Merkezinden de ‘ERAKOM' vatandaşlarımız son derece memnun. ERAKOM birey, çocuk, kadın ve aile danışmanlıkları ile profesyonel bir şekilde hizmetini sürdürüyor. Belediyemiz Türkiye İş Kurumu Temsilciliği (İş-Kur) görevini de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz sürdürüyor. İş-Kur temsilcimiz belediyemize iş konusunda müracaat ederek destek isteyen vatandaşlarımız ile iş yerleri arasında köprü vazifesi görüyor. Sadece 2022 yılında 317 vatandaşımız yönlendirdiğimiz iş yerlerinde çalışmaya başladı” şeklinde konuştu.

“Kadınlara evde iş imkanı”

Sakarya genelinde ev kadınlarının aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışma hakkında da bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, “Belediyemiz ile bir firma arasında geliştirilen proje çerçevesinde 150 hanım kardeşimiz evlerinde ördükleri örgü ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 150 hanım kardeşimiz doğal malzemelerden üretilmiş ipler ile çanta, sepet, vazo çerçevesi ve supla takımları örüyor. Üretilen el emeği göz nuru ürünler 15 ülkede alıcı buluyor” ifadelerini kullandı. Gençlere yönelikte çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kılıç, “Hayatın her alanında gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz bizler için çok değerli. Kendileri için hediye internet kartları hazırlattık, bu kartları belediyemize gelen ve gittiğimiz program ve ziyaretlerde görüştüğümüz gençlerimize hediye ediyoruz. Biz gençlerimizin interneti eğitimleri başta olmak üzere kendilerine katkı sağlayacak alanlarda kullanacaklarına inanıyoruz. Genç kardeşlerimin internetlerini güzel günlerde kullanması dileğiyle” dedi.

“Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz”

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Ekiplerimiz güzel günlerde olduğu gibi vatandaşlarımızın zor anlarında da kendilerinin yanında olmaya devam ediyor. Cenazelerde; çadır, sandalye ve tabure gibi hizmetlerde bulunarak bir nebzede olsa cenazesi olan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamaya çalışıyorlar. Belediyemizde her bir müdürlüğün ayrı bir çalışma zorluğu ve önemi var fakat Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzü biraz ayırmak istiyorum. Çünkü manevi anlamda sorumlulukları çok büyük. Arkadaşlarımız zaman gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Deyimle söyleyecek olursam bu işin hakkını veriyorlar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Mehmet Şehit ve birim personeli mesai arkadaşlarım ile sık sık bir araya geliyorum, dertleşiyoruz, çalışmaları değerlendiriyoruz. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Erenler'de yaşayan her bireyin gönlünü kazanmayı kendine şiar edinmiş bir anlayışla ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

