Başkan Lütfü Savaş: 'Hatayspor'un başarısı tesadüf değildir!'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor'un Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İhlas Haber Ajansı'na takımın son durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de bu sene gösterdikleri başarının tesadüf olmadığını dile getiren Başkan Savaş, “Biz Hatayspor'u 5 yıl önce 3. Lig'e düşmek üzereyken aldık. Oldukça da yüklü bir borcu vardı. O yıl son maçta Nazillispor'u yenerek ligde kaldık. Kurtulduktan sonraki ilk yıl 2. Lig'de play-off oynadık. 2 yıl ise 1. Lig'e çıktıktan sonra play-off oynadık. Play-off'tan çıkamadık. 4. yıl çalışmalarımıza devam ettik. Hem Türkiye Kupası'nda önemli işler yaptık hem de Süper Lig'e çıktık. Bu yıl da ilk kez Süper Lig'de mücadele eden bir Hatayspor var. Biz Süper Lig'e çıkarken herkes bu başarının tesadüf olduğunu söyledi. Biz 5 yıldır buraya gelene kadar yara olmayan bir yerimiz kalmadı. Süper Lig'de şu an 6. sıradayız. Bu hafta Kasımpaşa'yı yendik ve evimize döndük. Hatayspor'u çok iyi yerlere taşıyoruz. Bu başarı tesadüf değil. Bu başarının altında en az 100 kişinin emeği vardır. Amacımız ligi bu sene ilk 10'da bitirmek. Asansör ile gelmediğimiz Süper Lig'de asansör takımı olmadığımızı göstermek istiyoruz. Kaliteli futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar yağmurda çamurda bıkmadan usanmadan bizi destekleyen taraftarımıza, yönetimimize, teknik ekiplerimize ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye'de herkes spor ve eğitim adına bir şeyler söylüyor ama söylediklerini yapmaktan uzak yaşam sürdürüyorlar. Biz Avrupalı gibi düşünüp hem altyapımızı hem de profesyonel takımımızı dizayn ediyoruz. Bu yüzden de başarılıyız” ifadelerini kullandı.

“Başarı istişare ile geliyor”

Takımın başarısın bir bütünlükten geldiğini ifade eden Başkan Savaş, “İstişare bizim kültürümüzde çok önemli. İstişare bizde üst seviyede. Süper Lig'de yeni takım için bir Sportif Direktör aldık. Yurt dışında ve içinde hocalık yapmış bir kardeşimiz. Biz bu kardeşimizi sportif direktör atadık. Sonra da hoca ve ekip arayışına girdik. Ömer Erdoğan kardeşimizle anlaştık. Bu kardeşimizin antrenörlükte çok geçmişi yok. Geçen sene Karagümrük'teydi. İngilizcesi, Almancası olan Avrupa geçmişi olan, Süper Lig'de önemli takımlarda oynamış bir kardeşimiz. Konuştuk, anlaştık. Bize önerilen değil bizim seçtiğimiz arkadaşlarımız oldu. Yaz boyunca çok fazla oyuncu izledik. Bize önerilen değil istediğimiz oyuncuları aldık. Tecrübeli de aldık genç oyuncuları da aldık. Akitola gibi Boupendza gibi isimleri aldık. Başarı varsa takımın bütününde var. Bizi her alanda desteleyen taraftarımız da var. Türkiye'de taramalar yapıyoruz. Avrupa'dan da genç isimler için çalışıyoruz. Kamara'yı Menemenspor'dan aldık. Amerika'da bir tecrübesi var. Daha önce de temaslarımız oldu. Bizi ileriye taşıyacak bir oyuncu olarak görüyoruz. Muhammed Mert'i aldık genç isim. Abdurrahman'ı aldık. 5 tane altyapıdan genç oyuncu aldık. Biz olalım, teknik heyetimiz olsun bilimsel doğrular çerçevesinde Hatayspor'u geleceğe taşımak istiyoruz. İçimizde bir ayrı gayrı yok. İnsanların Hatay'da geleceğe umutla bakması için Hatayspor'a önem veriyoruz” dedi.

“Spora destek vermeye devam edeceğiz”

Hatay'da sadece futbol değil diğer branşlara da önem verdiklerini belirten Başkan Savaş, “Sadece futbol değil kadın basketbol takımımız da başarılı. İki tane Cumhurbaşkanlığı kupası kazandılar. Erkek voleybol takımımız var, Hentbol takımımız var. İşitme engelli takımımız var. Satranç takımımız var Süper Lig'de. Atletizm takımımız var. Sadece futbol odaklı değiliz. Dünya Aba Güreş Federasyonumuz var. Aba güreşine gönül verenleri buluşturuyoruz Hatay'da. Sporun birçok alanındayız. Hatay bir spor kenti olmuştur. Spora destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak için spora desteğimizi devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Devre arasında Boupendza için 10 milyon Euro istedik”

İstanbul ekiplerinin radarında olan takımın golcüsü Aaron Boupendza'nın son durumunu hakkında konuşan Başkan Savaş, “Boupendza 17 gol attı. Aslında bir ara sakattı oyuncumuz. Şu anda A takımda 11 oynuyor. Baktığınız zaman son 12-13 maçta attı bunları. Sprinte ve güçlü bir isim Boupendza. Birinci yarı biterken 10 milyon Euro'luk bir değer biçtik. Yüksek fiyatları da gördü. Şimdi sezonun bitmesine bakacağız. Eğer Hatay'a önemli bir katkı sağlayacaksa onun da geleceğini düşüneceğiz. Bizim kapımızı çalan kulüplerin kaliteli kulüpler olması lazım. Biz şu kadar para aldık ne yaparsan yap deme şansımız yok. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Hocamızın, yönetimimizin, futbolcu arkadaşlarının Boupendza'ya katkısı var” ifadelerini kullandı.

“Şehrimiz huzur ve kardeşlik şehri”

Suriye sorunları nedeniyle şehre gelmek istemeyen oyuncuların olduğunu belirten Başkan Savaş, “Hatay'a gelmek istemeyen oyuncu oldu. Mame Diouf mesela hep kaçamak dövüştü. Sonunda ben şehri görmek istiyorum dedi. Geldi hep sağa sola baktı. Asker, polis aradı gözleri. Sordu başkanvelimize ‘asker polis nerede?' diye. O da ‘askerimizin, polisimizin sokakta ne işi var' demiş. Diouf biraz soru işaretleri ile geldi şehre. Sonra ortamı görünce şaşırdı. Biz savaşın gölgesinde sorunlar yaşadık ama şehrimiz huzur, barış ve kardeşlik şehri. O da gerçekleri gördü” açıklamasını yaptı.

“Hakemlerin kötü niyetli olduklarını düşünmedim”

Takımda yönetici arkadaşlarından rakipler ve federasyon hakkında konuşmamaları istediğini belirten Başkan Savaş, “Bizim şehrimiz barış ve huzur şehri. Bu kadar lezzetin olduğu yerde nahoş açıklamalar istemiyorum. Benim, yönetici arkadaşlarıma ricamdır kimse federasyon, hakemler ve rakipler hakkında konuşmasın diyorum. Bizim de hayıflandığımız zamanlar oluyor. Bakıyorsunuz bizim başımıza gelen birçok Anadolu takımının başına geliyor. Ben teknik direktörümüze şunu oynat bunu oynat demedim. Ama maçtan önce sonra abi kardeş gibi konuluruz. Ben hocalardan sadece adalet ederim. Futbolda takım içinde adaleti sağlamayan hoca, hoca değildir. Başarı da tesadüftür. Bizim hocamız adaletli davranıyor ve hak edene formayı veriyor. Ben hakemlerin kötü niyetli olduğunu düşünmedim. Federasyonu da düşünmedim. Ama büyük takımların o hafta bir zararları olursa bir hafta boyunca konuşuluyor ve hakemler üzülüyor. Küçük takımlara bir sıkıntı olduğu zaman o gece birkaç kelime konuşuluyor ve unutuluyor. Ben 3 dönemdir belediye başkanıyım. Bir radyo programında bana sordular. ‘Şu isimler sana muhalefet yapıyorlar' dedi. Ben de ‘onlar bana adam olduğum için muhalefet yapıyorlar' dedim. Hakemlerimiz de biraz riske girerlerse 17 takımın duasını alırlar 4 takımın duasını almazlar. O dönem takım 10 hafta iyi gitse 11.hafta sorun olsa hakemle ilgili konuşlar. Diğer takımlar bir şey söylemiyor. Biz hakemler hakkında konuşmayalım ama rahat maç yönetmelerini isterim. Ben bir abileri, futbol severler olarak tavsiyem bu olur. Ben adalet ve eşitliği sağladım için oyumun attırarak seçiliyorum şehrimde. Onlar da bir sıkıntı çekerler iki sıkıntı çekerler ve aşarlar” şeklinde konuştu.