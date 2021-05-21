Başkan Lütfü Savaş'a 'spor insanı' ödülü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen "Sporun Enleri" ödüllerinde 'spor insanı' seçildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası'nın son konuğu Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'tı. Başkan Savaş ile Sait Babaoğlu'nun moderatörlüğünde spor üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en kompakt spor komplekslerinden birini yaptıklarını belirten Başkan Savaş, "23 branşla birlikte günlük ortalama 1500-1600 sporcu antrenman yapabiliyor ve bunun yanında sporsever vatandaşlar da tesislerimizden faydalanıyor. Çeşitli turnuvalarda derece almış sporcularımız ve takımlarımız var. Amatör spor kulüplerini de belediyenin bütçesi dahilinde son kuruşuna kadar destekliyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak sadece yol, kaldırım, yeşil alan, asfalt düzenlemesi yapmıyoruz. Çocukların ve gençlerin gelişimine yönelik yatırımlar yapıyoruz. İyi bir eğitim ve spor kültürüyle yetişen çocuklar sadece ülkesi için değil dünya için de güzel şeyler üretirler. Biz yönetim olarak bunun peşindeyiz ve çocuklarımıza, gençlerimize eğitim veren yuvalar yapmak istiyoruz" dedi.