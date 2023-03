Başkan Özgökçen: 'Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz'

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında iç sahada Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun süreden bu yana sportif manada çok başarılı olmadıklarını belirten Başkan Fatih Özgökçen, “Üzerimizde büyük kötü etkiler vardı. Galatasaray'ı incelediğimiz zaman uzun süreden beri ciddi bir galibiyet serisi yakalamıştı. Her 2 tarafın da serileri bozması için önemli bir mücadeleydi. Tribünlerin dolu olması, Konyaspor'un desteklenmesinin ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk. Çünkü taraftar desteği olmadan bunlar olmuyor. Bu durumda biz inşallah galibiyet serilerine devam edeceğiz. Bu nokta da ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz” dedi.

“Hem Konya'ya alışacak hem de bizlere alışacak”

Yeni Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile ilk galibiyetlerini aldıklarını ve yeni hocanın alışma süreci hakkında konuşan Başkan Özgökçen, “Hocamız kariyerli biri ama bazı şanssızlıklar olması onun da üzülmesine sebebiyet verdi diyebilirim. Bundan sonra dediğimiz gibi teknik ekip, oyuncular anlaşma noktasında, oyun stilini anlaması daha da artacaktır. İnşallah o da hem Konya'ya alışacak hem de bizlere alışacak” şeklinde konuştu.

“Yeri geldiği zaman da görevi devretmesini biliriz”

Konyaspor taraftarının istifa söylemlerine ilişkin ise Fatih Özgökçen, “Konyaspor taraftarı ‘yönetim istifa' lafını her zaman için kullanabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Ama şunu söylemek istiyoruz; maç esnasında değil, bugün burada olduğu gibi olursa herhangi bir sakıncası yok. Biz her türlü bunu üzerimize alırız. Yeri geldiği zaman da görevi devretmesini biliriz. Geçen sene ligde her ne kadar bize paye verilmese de 3. olarak bitirmiştik. Konyaspor camiası güçlü bir camiadır. Bu noktada aksaklıkların üstesinden gelebilecek de güçtedir” şeklinde konuştu.

Arda Akın Akkoca - Enver Furkan Çelebioğlu

