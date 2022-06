Başkan Seçer: 'Benim derdim ülkemin geleceği'

Üreticinin desteklendiği törende Mut ve Gülnarlı üreticilere hamur yoğurma, erik boylama, ceviz soyma makineleri ve sulama borusu desteği yapıldı. Bu çerçevede, Gülnar'a 8, Mut'a da 18 hamur yoğurma makinesi teslim edildi. Gülnarlı ve Mutlu üreticilere 1'er adet olmak üzere erik boylama ve ceviz soyma makineleri dağıtıldı. Ayrıca Mutlu üreticilere 16 bin 368 metre HDPE boru desteği verildi. Anamur'daki programlarını tamamladıklarını ifade eden Seçer, “Bozyazı, Aydıncık, Gülnar üzerinden Mut'a ulaştık. İki gün önceki Meclis toplantısından sonra Anamur'da yine burada yaptığımız çalışmaları gerçekleştirdik. Orada da üreticilerimize sağladığımız alet, ekipman, sulama borusu, fide, fidan destekleri ile ilgili üreticilerimizle bir araya geldik. Sohbet etme imkânımız oldu. Onları dinleme fırsatımız oldu, bizim anlatacaklarımızı da onların dinleme imkanları oldu. Hem teslimatlarımızı yaptık hem de güzel, mutlu, huzurlu bir şekilde programımızı tamamladık. İnşallah bugün de burada üreticilerimizi derinden ilgilendiren konularda desteklerimiz olacak. Hele hele zirai girdilerin ateş pahası olduğu bu dönemde, her litre mazotun, her metre borunun, her kilo gübrenin değerli olduğu bu dönemde belediyelerimizin eliyle yapılan bu katkılar çok daha değerli hale geliyor. Önemli olan insana yok iken yardımcı olmak, ihtiyacı varken yardımcı olmak. Var iken değil. Şu anda üreticilerimizin devlet desteğine çok ihtiyacı var. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ya da ilçe belediye başkanlığının değil, makro anlamda, yani büyük resme baktığınız zaman hükümetin, merkezi hükümetin, ilgili Bakanlığın desteğinin artmış olması lazım” dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile abi-kardeş ilişkileri olduğunu dile getiren Seçer, “Şimdi aklıma bir şey geldi. Siyaset yapma derdinde değiliz. Ama bazı hatırlatmalar yapıp, buradan da bir espri çıkartmak lazım. Bir kere siyaset çok gergin, söyleyeyim. Siz bakmayın Volkan Başkan'la biz abi-kardeş gibi geçindiğimize. Siyaset gergin. Keşke hep Mut Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ilişkisi bütün her yerde olsun. Başımız üzerine, hiç sorun olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu Urfa'da bir konuşma yapıyor. Diyor ki, ‘biz iktidara geldiğimizde söz veriyoruz size elektriği bedava sağlayacağız.' Şimdi derinliğine düşünen insan bundan farklı çok şey çıkarır. Şimdi baktığınız zaman acaba elektriği çiftçiye verecek, bundan fatura bedeli almayacak mı diye. Düz baktığınız zaman düz mantıkla böyle düşünürsünüz. Ama bizim gibi düşünürseniz, yani önemli olan üreticiye balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmemiz lazım dediğiniz noktada Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünürsünüz. Onun demek istediği şuydu, muhtarımın dediğini dedi. Bu enerji, güneş enerjisi neden boşuna evreni ısıtıyor, yeryüzüne geliyor? Acaba o enerji, elektrik enerjisine dönüşse, bunun sistemini kursak, bu sistemler pahalı. Devletin kesesinden bir defaya mahsus üreticiye destek olsak. Eline oltayı versek, şu balığı şu gölden, şu denizden tutsa daha iyi olur, dedi. Demek istediği buydu” ifadelerini kullandı.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi benim babamın koltuğu değil”

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kendisine getirilen bir önergeyi anımsatan Seçer, “Bir gün Meclis'e girdim. Birleşimi açtım, önümde bir önerge. Önergeyi veren de bir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı. Diyor ki, ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi üreticilere elektriği bedava versin.' Hoppala bu nereden çıktı? Madem çok iyi biliyorsun, paran çok, sen ver. Benden ne istiyorsun? Benim o kadar aklım var. Şimdi bu işin tabi espri tarafı. Demek ki bunlara çare bulacak, devlet bulacak. Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği ürünlere ödediği paranın en büyüğünün enerjiye gittiğini biliyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığının enerjiden kaynaklandığını biliyoruz. Bunun için de bizim iktidarımızda bu bir bayrak yarışı, bugün biziz, yarın Allah kerim bir başkası kazanır. İyi olan kazansın, memlekete faydası olan kazansın. Mersin Büyükşehir Belediyesi benim babamın koltuğu değil. Mahkeme kadıya da mülk değil. Bu bir yarış. Daha iyi düşünen, daha iyi proje yapan, daha dinamik kadrolarla halkın karşısına çıkan gelsin ülkeyi yönetsin. Benim arzum, isteğim budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni benden daha iyi bir Başkan gelsin yönetsin. Ben bunu arzu ederim. Orada kalmak değil mesele. Memlekete ne verdiğiniz önemli. Memlekete ne sağladığınız önemli. Memleketin durumu ortada. Çok şükür zengin bir ülkeyiz. Zengin bir şehiriz, Mersiniz. Hiçbir lafımız, sözümüz yok. Ama derdimiz şu; bu kaynakları daha akılcı kullanarak, ülkemizi niçin daha iyi noktalara getirmeyelim? Mersinimizi niçin daha iyi noktalara getirmeyelim? Bütün çabamız, bütün arzumuz, bütün ortaya koyduğumuz iddiamız da bu. Kimse ile çekişmek, kavga etmek, parmak sallamak, öfke saçmak, ondan hesap sormak meselemiz değil. İyi bir siyasetçi bizim düşündüğümüz gibi düşünür" şeklinde konuştu.

"Benim derdim ülkemin geleceği”

Mut'a yönelik neler yapacaklarından da söz eden Seçer, “Bizim de bir teşekküre, bir duaya ihtiyacımız var. Bizim belediye başkanlığından beklediğimiz budur. Başka hiçbir şey değil. Ne şan ne şöhret ne maddi gelecek. Benim derdim para değil. Benim derdim maddi gelecek değil. Benim derdim ülkemin geleceği. Gelecek kuşakların istikbali diyen insanlar siyasette olduğu sürece, Türkiye'nin çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Hayvan barınağına ihtiyacın olduğunu vurgulayan Seçer, “16 dönüm yer bulundu Orman Bölge Müdürlüğü'nde yazışmaları tamamladık. Kısa bir süre içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Son zamanlarda Mut'tan da özellikle başıboş köpeklerden, sokak hayvanlarından dolayı vatandaştan şikayetler geliyor. Artık burayı da bir düzene sokacağız. Diğer illerden bu bölgelere kamyonlarla getirilip hayvanlar salıveriliyor. Ya Sertavul tarafından ya Gülek boğazından, ya da Adana tarafından, diğer illerden. Biz bir de bunlarla mücadele ediyoruz. Diğer illerden hayvanlar toplanıyor, kamyona yükleniyor getiriliyor bizim il sınırları içerisine bırakılıyor. Biz de mücadele ediyoruz” dedi.

“Buralara turisti çekebilecek alanlar oluşturmak gerekiyor”

Mut'un turizm potansiyeli hakkında da değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Mut Jeopark Projesi bunu yeni çalışıyoruz. Bu bir turizm projesi. Alahan Manastırı'ndan Göksu Deltası'na, Sason Kanyonu'na kadar birçok tarihi, kültürel, jeolojik zenginliği bünyesinde barındıran bir bölge Mut bölgesi. Buranın kanyonlarına bakın, dünyanın en ünlü kanyonlarından bir tanesi Amerika'da Grand Kanyon diye herkesin gidip gördüğü, sabah erken gün doğumunu izlediği, dünyanın her tarafından yılda binlerce, milyonlarca turistin geldiği bir yer vallahi fark yok. Ben orayı da biliyorum görmüştüm yıllar önce. Ben buradan gelirken ‘ya dedim Amerika'da Grand Kanyon burası' dedim. Bu kanyon. Bu kadar muazzam ama bunları tanıtmak gerekiyor. Buralara turisti çekebilecek alanlar oluşturmak gerekiyor. Turist gelsin, nereye gelsin, niye gelsin, nerede otursun, konaklasın, yesin, içsin ya da kim ona kılavuzluk yapsın rota belirlesin. Bunların çalışılması lazım. İşte bu çalışma onlardan bir tanesi” diye konuştu.

Dağıtılan hamur yoğurma makinesi ve sulama borusunun rakamlarını paylaşan Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha güzel işler yapmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu hamur yoğurma makineleri vallahi kadınlarımızın işine yarıyor. Kadınlarımıza çalışıyoruz. Bugün burada 8'i Gülnar, 18'i Mut, 26 adet dağıtacağız. Muhtarlarıma sesleniyorum. Eğer köyünüz almadıysa tarım dairesine bir müracaatınız yetiyor. Biz gönderebiliriz, her köye gönderebiliriz hiç sorun yok. Kadınlarımızın işine yaradığını biliyoruz. Özellikle düğün yemeklerinde. Sabahın kör karanlığında kalkmasına gerek yok artık teknoloji çağı. Bununla hamurunu yoğurabilir. 2 adet erik boylama makinesi 1'i Gülnar'a 1'i Mut'a. Bugün Gülnar'a da alet ekipman, sulama borusu desteğini veriyoruz. 2 adet ceviz soyma makinesi yine 1'i Mut'a, 1'i Gülnar'a. Ayrıca Gülnar'a 1 adet üzüm sıkma makinesi. Mut'a 16 bin 368 metre boru dağıtımı gerçekleşecek. Şimdi burada biraz Mut'lu hemşerilerime anlatmam lazım. Biz ilk yıl 60 kilometre boru dağıttık. 2. yıl hedefimiz 100'dü tutturamadık. Neden? Pandemi koşullarından. Bu arada söyleyeyim, kooperatif başkanları burada, sulama borusunun 1 metresinin maliyeti son iki yılı alalım 1'e 4, 1'e 5 arttı. Son 1 yılda 1'e 2 arttı. Tablo bu. Benim yönetime başladığım 2019 yılından sonra. Geldim 2020 yılında 60 kilometre boru dağıtımı yaptık. O zaman da 15 bin 618 metre Mut'a. Aslında Mut torpilli değil. Nedir biliyor musunuz Mut'un meselesi? Bunu bilinçli söyledim. Bu işte torpil filan yok. Allah bilsin. Bu işe kimseyi müdahale ettirmiyorum. Daire Başkanı biliyor, ben de dahil. Ben daha kimseye demedim ki 100 metre boru verin. Proje çerçevesinde öncelikli olarak ihtiyaç sıralaması yapacaksınız, ihtiyaç sahibine, hak sahibine, makul projelere zaten sınırlı bir destek var bunu dağıtacaksınız. Yaptığımız bundan ibaret. Buranın özelliği şu Mersin'in en geniş ilçesi ve muazzam üreten bir yer. Ve coğrafya itibariyle de sulanamayan alanların sulanabilir olması için motopompla suyun basılması lazım. Onu da boru marifetiyle yapacaksınız. Onun için en fazla payı da Mut alıyor. Bugün de onu açıklayacağım. Bakın 2020 yılında 15 bin 618 metre, 2021 yılında 8 bin 172 metre toplamda yaklaşık olarak dağıttığımız 24 kilometre boru vermişiz. 2 yılda dağıttığımız yaklaşık 117 bin metrenin zaten 24 bin metresini siz almışsınız. Yani yüzde 20'sini. Bu önemli. Çünkü bu bölgede üretim var. Bu bölgenin geniş arazileri var. Bugün burada 16 bin 368 metre boru vereceğiz. Tamamını Mut'a vereceğiz. Bu yıl bizim yaklaşık olarak 62 kilometre dağıtımımız var. Mut'a bir de çelik boru vereceğiz 1602 metre. Toplam 17 bin 970 metre. 60 kilometrenin yaklaşık olarak yüzde 30'unu Mut'a veriyoruz. Mut çalışıyor, üretiyor, milli ekonomiye katkı yapıyor, ihracat yapıyor, istihdamı yapıyor ve sokaktaki kötülüğü önlüyor. İstihdam demek sokaktaki kötülüğü önlemek demek. Terör örgütlerini durdurmak, organize suç örgütlerini durdurmak, hırsızlığı, kötülüğü, cinayeti, bunalımı, aile içi şiddeti önlemek demektir istihdam. Onun için önemsiyoruz.”

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise “Ben Başkanıma ilçemize yapmış olduğu bu güzel destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ilçemiz bu konuda size minnettar. İnşallah Mut ilçesi için çok daha büyük icraatlar yapılacağını umut ediyorum” dedi.