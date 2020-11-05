Başkan Soyer depremzedeleri yalnız bırakmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kenti ziyaret etti. Başkan Soyer, depremzedelerle dayanışma içindeki yurttaşların bireysel desteklerini İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize eden ve paketleyen gönüllülere teşekkür etti. Soyer, “Buradaki herkes tarih yazıyor. Üstelik çalışanlar genellikle kadın. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret eden Tunç Soyer, yurttaşların sorunlarını dinledi. Depremzedeler Tunç Soyer ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye tarafından çeşitli hizmetlerin verildiği noktaları da denetledi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, aşevi aracılığıyla çadır alanlarında kahvaltılık, kumanya, sıcak yemek ve su dağıtımını da düzenli olarak sürüyor. Bölgedeki ihtiyaçlar sürekli denetleniyor; ihtiyaca göne seyyar tuvalet ve seyyar duş alanları oluşturuluyor. Yurttaşların depremzedeler için ulaştırdığı yardımlar da depolarda tasnif edilerek talep olan bölgelere gönderiliyor.