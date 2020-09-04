Başkan Trump: 'Korona virüs aşısı Ekim ayından önce dağıtılabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde miting düzenledi. Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı çalışmalarına değinen Trump, 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu duyurarak, "Aşı belki Ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız" dedi. Trump destekçilerine önümüzdeki Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi durumunda ABD tarihinde daha önce görülmemiş bir ekonomik toparlanmaya yol açacağını ifade etti.

"Biden iç teröristlere taviz vermek istiyor, bense onları yargılamak istiyorum"

Trump, 2016 yılında başkanlık seçimlerinde zafere giden yolu açan Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte Demokrat Parti'nin adayı ve rakibi Joe Biden'a da yüklendi. "Biden sosyalist, Marksist ve polisten nefret eden aşırılıkçıların kuklası" diyen Trump, Biden'ın sürekli maske takmasını da eleştirdi. Başkan Trump, "Maske Joe Biden'a güvenlik duygusu veriyor. Ben psikiyatrist olsaydım Biden'ın büyük sorunları olduğunu söylerdim" diye konuştu.

Ülkede devam eden protestolardaki şiddet olaylarına da değinen Trump protestocuları "iç teröristler" olarak nitelendirdi. Portland ve Kenosha'da kentindeki şiddet olaylarının ardından Amerika'nın Joe Biden yönetiminde güvende olmayacağını öne süren Trump, "Biden iç teröristlere taviz vermek istiyor, bense onları yargılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biden'ın DEAŞ'ın ortaya çıkışını izledi"

Demokratların her zaman kendisiyle ilgili Rusya hakkında konuştuğunu söyleyen Trump, hiç Çin hakkında konuşmadıklarını ifade etti. Trump, "Rusya dendiği an televizyonu kapatıyorum" dedi.

Biden'ın El Kaide lideri Usame Bin Ladin ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı çıktığını söyleyen Trump, "Biden DEAŞ'ın ortaya çıkışını da izledi" dedi.

Trump, korona virüs kurallarını dinlemiyor

Pensilvanya eyaletinde Covid-19 salgının yayılmasını önlemek için kapalı mekanlardaki toplantılar 25 kişiyle ve açık hava etkinlikler ise 250 kişi ile sınırlandırılıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerine hitap etmekte ısrarcı. Trump hem yerel kısıtlamaları hem de kendi yönetiminin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için sürekli eleştirilere maruz kalıyor.

Hasan Çelik