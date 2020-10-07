Başkan Usta, kumbarasındaki 36 lirasını Azerbaycan'a gönderen İsranur'a tablet hediye etti

Erciş ilçesinde yaşayan Selçuklu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi İsranur İşleyen, Ermenistan´ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından, Azerbaycan'a destek olmak istedi. İşleyen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazarak, kardeş ülke Azerbaycan'ı çok sevdiğini anlattı. İsranur mektubunda, kumbarasında bulunan 36 TL´yi bağışlamak istediğini belirtti.

Tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki bütün parasını Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağışlayan İsranur'a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ulaştı. İsranur ve babası ile internet üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştiren Başkan Usta, davranıştan ötürü aileye teşekkür etti.

Başkan Usta görüşmede, “İsranur kızımızın duygusal yaklaşımını duyunca biz de duygulandık. Bunu paylaşmak istedik. Kızımızı tebrik ederim. Aile olarak sizleri de güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Bizi çok duygulandırdınız. Biz de size bir tablet hediye etmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi herkes kendi vatanında özgür yaşama hakkını kullanmalıdır. Biz geçen yıllarda Bakü'ye giderek kardeşlerimizin bizlere olan sevgilerine şahitlik ettik.

Senin bu davranışın bu yaşında çok anlamlı, seni çok tebrik ediyorum. Hiçbir zaman zalimlerin zulmü ebedi olmaz. Sizin gibi nesiller olduğu sürece ne Karabağ Ermenistan''a verilir ne de biz topraklarımızdan bir karış veririz. Azerbaycan'da bir dostumuz var; seni oraya davet ediyor. Senin orana gitmene eşlik edebiliriz. Sen vatan sevgisini içinde yaşadığın için, yürekten bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmede İsranur İşleyen, “Benim tablete ihtiyacım yok. Bizim tek istediğimiz Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a verilmesidir. Ben de sizlere teşekkür ediyorum” diyerek bir kez daha taktir topladı. Baba Sıddık İşleyen ise kızı ile gurur duyduğunu belirterek Başkan Usta'ya teşekkürlerini iletti.