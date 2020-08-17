İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan vatandaşı böyle uyardı: 'Maske takmayan esnaftan alışveriş yapmayın'

Başkan vatandaşı böyle uyardı: 'Maske takmayan esnaftan alışveriş yapmayın'
Başkan vatandaşı böyle uyardı: 'Maske takmayan esnaftan alışveriş yapmayın'

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınına pazarcı esnafı ve vatandaşları uyardı.

Koronavirüs salgınına karşı belediyenin aldığı önlemler kapsamında personeliyle birlikte pazar yerini gezen Başkan Çetin Bozkurt, esnafa hem bol kazanç diledi hem de tezgahlarına asmaları için “Maske Takmayan Esnaftan / Alışveriş Yapma” yazılı el ilanı dağıttı. Başkan Çetin Bozkurt, Başkan Yardımcısı, Zabıta Komiseri ve personeliyle birlikte pazarda tezgah açan esnafı ve vatandaşları virüs tehdidine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı ve Maske takmayan esnaftan alışveriş yapmamalarını istedi. Bu amaçla pazarcı esnafının tezgahlarına asmaları içinde üzerinde “Maske Takmayan Esnaftan / Alışveriş Yapma” yazılı el ilanı dağıttı.

Başkan Bozkurt, “Koronavirüs salgınına karşı belediye olarak aldığımız tedbirler doğrultusunda esnafımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ürünlerin seçilmeden alınmasını ve tezgahlar arasında mümkün olduğunca geniş mesafe bırakılmasını istiyoruz. Hijyen kurallarını hatırlatıyoruz, adım mesafesi kuralına herkesin duyarlı olması gerektiği anlatıyoruz. Bu amaçla vatandaşlarımızdan maske takmayan esnaftan alışveriş yapmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.