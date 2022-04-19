Başkan Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol'dan Ongun'a cevap, 'Siz sadece ağaç dikip Beltur büfesi yerleştirdiniz'

Tuzla'da bulunan ve yapımına 2018 yılında Tuzla Belediyesi ve dönemin AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan ve 5 etaptan oluşan Kamil Abdüş Gölü'nün ilk etabı kullanıma açıldı. Kamil Abdüş Gölü'nün ilk etabının yüzde 80'lik kısmı 2019 yerel seçimleri öncesinde tamamlanarak, Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'ndaki yeni İBB yönetimine devredildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aradan geçen üç yıl sonrasında Kamil Abdüş Gölü'nün yüzde 20'lik kısmının tamamlayarak açılmasını ‘Yıllarca bakımsız' kalmıştı algısı ile paylaştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise öncesi ve sonrası olarak adlandırdığı iki fotoğraf ile algı çalışmasını sürdürdü.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol da, İBB Sözcüsü Murat Ongun'a sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İlhan Çabukol, 2019 yılında çekilen dron fotoğrafı ile 2022 yılında çekilen dron fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. İki fotoğraf arasında fark olmaması sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

“Bilgi tamamen çarpıtmadır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Basın Danışmanı İlhan Çabukol,” Bilgi tamamen çarpıtmadır. Doğrusu şudur: 2019'da zaten yüzde 80'i tamamlanmış olarak aldınız. Siz sadece ağaç dikip Beltur büfesi yerleştirdiniz. Bunu da 3 yılda yaptınız! Buyurun gerçek öncesi ve sonrası burada” ifadelerini kullandı.