Başkan Yıldız'dan ABD Büyükelçiliğine tepki

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ABD Büyükelçiliğinin yayınladığı Güvenlik Uyarısı metninde, özellikle Beyoğlu'ndaki sinagog, kilise ve diplomatik misyonlara dikkat çekmesine tepki gösterdi. ABD Büyükelçiliğinin Beyoğlu'nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmediklerini belirten Başkan Yıldız, "Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku iklimi, bu adımlarla terörden önce oluşturulmakta ve faydadan çok zarar vermektedir" diye konuştu.

Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliğinin Beyoğlu'nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da yaşanan skandal olayın ardından ikinci kez yayınladıkları metinde amacın sadece ikaz olmadığı açıktır. Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku iklimi, bu adımlarla terörden önce oluşturulmakta ve faydadan çok zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Başkan Yıldız, "Beyoğlu'nda tüm inançlar yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç'te, ABD'de, Avrupa'da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması; bu yapılırken Galata'nın, Taksim'in, İstiklal'in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir. ABD Büyükelçiliğini Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızlık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlu'muzda gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG'li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayınlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler" ifadelerine yer verdi.

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