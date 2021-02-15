Başkan Yüksel kar temizliği çalışmalarını bizzat denetledi

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sağlık Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiği kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel çalışmaları yerinde takip etti.



Önceki gece geç saatlerde başlayan ve hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapan belediye ekiplerinin çalışmalarına katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel incelemelerde bulunarak ekiplere kolaylıklar diledi.

''Tedbirimizi erkenden aldık''

Ergene'nin cadde ve sokaklarında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat esasıyla görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan ve çalışmaları yerinde takip eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Günler öncesinden yapılan yoğun kar yağışı, tipi ve don olaylarına karşı tedbirimizi erkenden aldık ve tüm hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık.

Tüm hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı karla mücadele üzerine oluşturduk. Tüm tedbirleri aldığımız için kar yağışının başlaması ile birlikte Ergene ilçe genelinde tuzlama, kar küreme ve kar temizleme ile yol açma çalışması başlattık. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Biz de ekiplerimizi çalışmaları sırasında sahada ziyaret ettik ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Ekiplerimiz Ergene'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve kar yağışının etkisini azaltmak için canla başla mücadele ediyorlar” dedi.

''7 gün 24 saat görevdeyiz''

Başkan Yüksel ayrıca, “Ergene'de etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ekiplerimiz ilçemizde 24 saat esasına göre görev başındalar. Sevgi kenti Ergenemizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Serdar Şahin

