Başkanlara delege uyarısı: Yolsuzluğa bulaşanla yol yürüyemeyiz

AK Parti'nin önceki gün yapılan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilata delege seçimleri konusunda hassasiyet uyarısı yapıldı. Delege seçimlerinde partiye emek veren isimlerin listelerde yer alması gerektiği belirtilerek, kongre sürecinde yolsuzluğa bulaşmamış, kaliteli ve dürüst insanların öne çıkması gerektiği ifade edildi. Basına kapalı bölümünde Teşkilat Başkanlığı yeni kongre süreci ile ilgili taslak takvimi açıkladı. 7 Ekim'de başlayacak olağan kongre takvimine göre, 7 Kasım'da belde kongreleri başlayacak. 29 Aralık'ta sona ermesi planlanan belde kongrelerinin ardından 11 Ocak'ta ilçe kong-releri başlayıp, 26 Nisan'da sona erecek. İl kongrelerinin ise 1 Haziran'da başlaması öngörülürken; 27 Eylül 2020'de de tüm kongrelerin tamamlanması hedefleniyor.

DÜRÜST İNSANLAR ÖNE ÇIKMALI

Toplantıda Parti Yönetimi delege seçimleriyle ilgili de uyarıda bulundu. Başkanlara, delege seçimlerinde partiye emek veren isimlerin listelerde yer alması gerektiği belirtilerek “Kongre sürecinde yolsuzluğa bulaşmamış, kaliteli ve dürüst insanlar öne çıkmalı. Teşkilat içinden de olabilir, teşkilat dışından da. Ahlaki zaafiyeti varsa, yolsuzluk anlamında adı çıkmışsa ya da insanlara iletişimi iyi değilse yol yürümemiz mümkün değil” denildi.

ENSAR OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantının basına kapalı bölümünde Eylül sonunda yapacağı ABD ziyareti ve Suriye ile ilgili konuştu. Bir il başkanının Suriye'deki göç dalgası ile ilgili söz almasının ardından Erdoğan “Biliyorsunuz ki ABD‘deki BM toplantısın katılacağız. Görüşmelerimizde güvenli bölge konusundaki kararlılığımızı tekrar dile getireceğiz. Açık toplantıda söylemiştim şimdi tekrar söylüyorum. Biz her zaman ensar olduk, ensar olmaya da devam edeceğiz. Çok göç dalgası olursa, sınırda yığılma olursa ve Avrupa yardım etmezse kapıları açarız. Ne yani, varil bombalarının altında kalmalarına izin mi vereceğiz?” dediği ifade edildi.

Öte yandan Erdoğan'ın, toplantıda, vatandaşların hastanelerdeki yığılmalar ile ilgili kendilerine “Demirel dönemini bile arattınız” dediğini söyleyen il başkanına “Sen de cevabını veremedin mi?” dediği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi