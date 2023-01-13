Başkasına ait telefonu sattı

Eskişehir'de telefonu satmak için bir internet sitesine ilan veren vatandaşı bir gün sonra kendisini Antalya'da doktor Ömer Aladağ olarak tanıtan bir şahıs aradı ve telefonu incelemek için Eskişehir'de yaşayan bir arkadaşını göndereceğini söyledi. Dükkâna gelen M.T. ‘Beni doktor Ömer bey yolladı, telefona bakacağım' diyerek uzun süre dolandırıcıyla konuşarak telefonu inceledi. Ürünü almayı kabul eden ve alıp aracına koyan şahıs, telefonun sahibi Toğrul'un parasını istemesi üzerine ‘Ben parayı doktora yolladım, telefonu aldım' demesi üzerine kurulan oyun ortaya çıktı. İlanı yayınlayan vatandaş telefonunu kurtarırken, kendini doktor olarak tanıtan şahsın hesabına 35 bin lira havale eden M.T. dolandırıldı.

“Ben düşmem diyordum ama düştüm”

Başından geçenleri İHA muhabirine anlatan M.T. olayın bilinmeyenlerini anlattı. Kendisinin de Eskişehir'deki vatandaş gibi bahse konu telefonun aynısını satmak için ilana koyduğunu, bir süre sonra Ömer Aladağ isimli şahıs tarafından arandığını belirtti. Aladağ'ın, Eskişehir'de ilana konulan başkasına ait telefonu kendisininmiş gibi anlatıp, 'Eskişehir'de Kadın Doğum Uzmanıydım. Orada çalıştım, Antalya'ya tayinim çıktı. Tayin olurken de telefon bana hediye olarak verildi. Benim elimde seninkine benzer aynı telefon var, para konusunda üçe beşe bakmadan satacağım, daha uygun fiyattan satabilirim' dediğini söyledi. Dolandırıcının yönlendirmesi ile Eskişehir'de ilanı veren vatandaşın yanına gidip telefonu eline alıp inceledikten sonra parayı göndermeye ikna olduğundan bahseden mağdur vatandaş, incelediği telefonun başkasına ait olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını anlatan M.T., gerekli yerlere şikâyette bulunduğunu belirtti. Yıllardır biriktirdiği paranın saniyeler içinde yok olduğunu anlatan M.T., “Uygun bir fiyat teklif ettim, hemen kabul etti. O kadar profesyonel ki ben eşimle görüşeyim sonra size tekrar döneyim gibi şeyler söyledi, yani o kadar profesyonelleştirmişler.

Telefonu faturasıyla IMEI numarasıyla karşılaştırdım, malum telefon pahalı. Her şeyini kontrol ettim sonuçta telefon elimdeydi ve bir sıkıntı yoktu. Arkadaşa telefon ettim, ‘Ben bu telefonu alıyorum' dedim. İBAN numarasını istedim ve bana İBAN numarasını gönderdi. Ben parayı attım ve o anda telefon kapandı. Benim numaramı engelledi hiçbir şekilde ulaşamadım. Hemen karakola gittim. Direkt savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok üzüldüm, yani parayı çok zor kazanıyoruz, insan emeklerini bu şekilde kaybediyor. Belki 2-3 yıldır biriktirdiğim para, bir anda gitti. Aynı şahıs 15 gün sonra tekrar aradı, aynı dolandırıcılığı tekrar yapmaya çalıştı. Ben bunun üzerine tekrar savcılığa gittim bir dilekçe ile tekrar şikâyette bulundum. Ne olur bilmiyorum, insanların kesinlikle ‘ben düşmem' dememesi lazım. Ben de düşmem diyordum düştüm. Herkes dikkat etsin” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Samet Öksüz - Bahadır Turgut

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