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Başkasının kredi kartını kullandılar, güvenlik kamerasına yakalandılar

Başkasının kredi kartını kullandılar, güvenlik kamerasına yakalandılar
Başkasının kredi kartını kullandılar, güvenlik kamerasına yakalandılar

Bayrampaşa'da buldukları kredi kartının temassız özelliğini kullanarak 500 liralık harcama yapan 3 kişi, güvenlik kamerasına takıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı.

Başkasının kredi kartını kullandılar, güvenlik kamerasına yakalandılar - Tıkla İzle

Olay 15 Temmuz gecesi Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Adapark civarında meydana geldi. İddiaya göre D.E. isimli kişi kartını gezdiği yerde kaybetti. Kartını kaybettiğinin farkına varan D.E. durumu polis ekiplerine haber verdi.

Güvenlik kamerasına takıldılar

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kartın hesap hareketlerini inceledi. İncelemede kartın Esenler Kemer Mahallesi'ndeki bir işyerinde kullanıldığı tespit edildi. Kartın temassız özelliğinden alışveriş yapan A.U.E., M.D. ve E.B. iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Serbest bırakıldılar

Eşkali tespit edilen 3 şüpheli, Kemer Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan adli makamlara sevk edildi. 3 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Davut Has

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