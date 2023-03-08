'Başkent, e-ticaretin de başkenti olacak'

WORLDEF tarafından bölgesel olarak düzenlenen E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı, Ankara'da, e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyenlere vizyon oluşturdu. Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen bölge firmalarında e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen konferansta, ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yaptı ve e-ihracat tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında bilgiler paylaşıldı.

“E-ticaret, ana akım ticaret haline geliyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını WORLDEF Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Demir yaptı. Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Demir, e-ticaret ekosisteminin deprem bölgesi için elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirtti.

E-ticaretin ana akım ticaret haline gelmeye başladığını aktaran Demir, Ankara'nın e-ticaret alanında da başkent olabilecek bir vizyona sahip olduğunu ifade etti. Demir, WORLDEF'in e-ticaret ve e-ihracat alanındaki faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye'nin ilk ve tek MEB onaylı e-ticaret ve e-ihracat okulu WORLDEF BUSINESS SCHOOL'dan Türkiye'nin ilk ve tek e-ticaret liderleri kulübü ECOM LEADERS CLUB'a kadar bütün iştiraklerimizde ve faaliyetlerimizde odağımız e-ticaret oldu. Geçtiğimiz eylül ayında düzenlediğimiz ve Avrupa'nın en büyük e-ticaret etkinliği olarak kayıtlara geçen 9'uncu WORLD E-COMMERCE FORUM'da 21 bin kişiyi ağırladık. Haziran 2023'te düzenleyeceğimiz 10'uncu forumda 41 ülkeden 100 binden fazla katılımcıyı e-ticaret için buluşturmayı hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından 524 konuşmacı, 40 binden fazla Etsy satıcısı, 30 binden fazla Amazon satıcısı ve 250'den fazla servis sağlayıcı şimdiden forumda yerini aldı. 500'den fazla B2B masasında binlerce B2B iş birliğine ev sahipliği yapıyoruz. Ekosisteme katkıları sebebiyle forum artık “E-Ticaretin Davos'u” olarak nitelendiriliyor.”

Çok sayıda keynote sunum

Etkinlikte Akan Yürekli, Park Palet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, Birebir İngilizce Kurucusu Buğra Balaban, Digital Exchange Kurucu Ortağı ve CEO'su Emrah Pamuk, Investify Kurucu Ortağı Emre Yıldırım, Hepsiburada Global Satış Müdürü Ethem Durul, Mechsoft CEO'su Gökhan Erdoğdu, Asset Lojistik Ekspres Kurye Direktörü İbrahim Taşkın, alibaba.com Türkiye İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, Fruugo Hesap Yöneticisi Nino Shahiari, Onreon Kurucusu ve CEO'su Ömer Faruk Ünsal, BusinessUp Kurucusu Önder Türker, ShopiVerse Satış&Operasyon&İş Ortakları Direktörü Sedat Ateş, T-Soft E-Ticaret Satış Direktörü Tolgay Çetinkaya ve WorqCompany İş Geliştirme Müdürü Tuğçe Yapıcı Keynote Sunumlarını gerçekleştirdi.

Perakendenin geleceği

Hatemoğlu E-Ticaret Grup Müdürü Alper Tosun moderatörlüğünde, ‘Perakende 5.0 Geleneksek ve Dijital Perakendenin Sentezi' başlıklı panelde SETRMS sahibi Muhammed Fatih Çelikten, Orka Holding İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan ve Sefamerve Genel Müdürü Ömer Balkaya konuşmacı olarak yer aldı.

E-ticarette metaverse adımları

Ardından Via Consulting Kurucusu Dr. Kamil Bayar moderatörlüğünde ‘Metaverse ile İnternetin Yeni Çağında E-Ticaret' başlıklı panel gerçekleşti. Burada da TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, Vemaker Kurucu Ortağı Kerem Gençler ve Baştürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Baştürk konuşmacı olarak yer aldı.

ABD'de e-ticaret

Konferansın son panelinde ise WORLDEF Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Demir moderatörlüğünde ‘Amerika'da E-Ticaret' ele alındı. Panelde Akan Yürekli, ShipTroy İş Geliştirme Direktörü Deren Karaca, GOzeGOGlobal Kurusucu Gökhan Karamırnak ve ShopiVerse Satış&Operasyon&İş Ortakları Direktörü Sedat Ateş konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte CloudOffix, Navlungo, InterPatent ve JCI Çankaya gibi ekosistemin önemli firmaları da yer aldı.

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