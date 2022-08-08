Başkent EDAŞ Ankara'da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımlı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 20 bin 382 trafo ve 64 bin 680 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar' da 38 bin 34 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 912 pano ile 309 trafo ve 45 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.964 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Ankara'da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 51 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 254 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 31 elektrik panosu ve 14 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ veAyedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkent EDAŞ'ın Ankara'da bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.