Batı Karadeniz'de 20 Aralık'tan itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden oldu. Kar kalınlığı yer yer bir metreyi bulan zorlu arazi koşullarında mücadele veren Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu kış nöbeti sürüyor. Kesintisiz elektrik için mücadele veren ekipler 7/24 çalışmalarını devam ettiriyor. Kar ve buz yükü nedeniyle iletken kopuğu ve yıkılan direkler havadan drone ile tespit ediliyor. Ekipler, lojistik hizmet merkezlerinde hazır tutulan malzemeler ile arızalara müdahale ediyor. Zorlu arazilerde arazi araçlarının yanı sıra paletli araçlarla ilerleyen Başkent EDAŞ ekipleri, araçların giremediği ve kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgelerde ise yaya olarak arızanın bulunduğu bölgeye ulaşıyor.





Personel sayısı 2,5 kat arttırıldı

Meydana gelen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle sahadaki personel sayısını da iki buçuk kat artırdıklarını ifade eden Başkent EDAŞ Dağıtım Direktörü Cuma Küçük, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek şöyle dedi:

“20 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan kar ve fırtına nedeniyle dağıtım şebekemizde buz yükü ve ağaç devrilmesi kaynaklı normalin üzerinde arızalar meydana gelmiştir. Başkent EDAŞ olarak bu afetlere hazırlığımız neticesinde lojistik hizmet merkezlerimizde bulunan acil durum malzemeleri ve çevre illerde teyakkuz halindeki ekiplerimizle birlikte olaylara hızlı bir şekilde müdahale ettik. Şu anda normalin 2.5 katında personel ile 300'den fazla araçla, ölçü aracı, yüksek gerilim jeneratörü başta olmak üzere paletli araçlarla bu arızalara müdahale etmekteyiz. Önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Bir metre kar üzerinde bu arızalara dört çarpı dört araçlarımızla müdahale etmekteyiz. Araçlarımızın gidemediği noktalarda da paletli araçlarla gitmekteyiz. Paletli araçların gidemediği yerlerde de ekiplerimiz yürüyerek arızalara müdahale etmektedir. Bu çalışmalarımızı da gerçekleştirirken kamu ve özel sektör paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaktayız.”

Yıl boyunca bakımdan geçirdiği mevcut hatları ve yeni yatırımlarla devreye aldığı yer altı ve havai hat şebekesiyle Başkent EDAŞ, kışın tüm zorlu koşullarına rağmen kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.



Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

