Başkent EDAŞ'tan Şereflikoçhisar ve Evren'e 2 yılda 41 milyon liralık yatırım

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), Ankara'ya bağlı Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin artan enerji talebi, kesintisiz ve kaliteli karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şereflikoçhisar ile Evren ilçelerinin enerji ihtiyacını karşılayan Şereflikoçhisar Trafo Merkezi'ne ilçenin farklı noktalarından alternatif besleme hatları tesis eden şirket, bölgedeki olası kesintilerin önüne geçilmesini amaçladı.

60 kilometrelik enerji nakil hattı tesis edildi

Yapılan açıklamaya göre Kızılırmak, Emirler ve Şereflikoçhisar Trafo Merkezleri arasında 60 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek bölgenin alternatif trafolar ile beslenmesini sağlayan şirket, proje kapsamında; 1 adet dağıtım merkezi, 20 adet trafo ve 3 ayrı alternatif hat beslemesi ile Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinin kesintisiz enerjiye erişimini sağladı.

Şirket, bölgede alternatif hat beslemesi sağlayarak, üretim tesislerini ring şebekeye dâhil etti. İlgili projeyle üretim tesis hatları, mesken abonelerini bağlı olduğu hatlardan ayırılmasıyla mesken abonelerinin üretim tesislerinden kaynaklanan kesintilerden etkilenmemesini sağladı.

Şehir merkezi alternatif hatlarla beslendi

Şebekeye ilave 30 kilometre havai hat, 10 kilometre yeraltı hattı tesis ederek şehir merkezinin de ring şebekeyle alternatif hatlara bağlanması sağlayan şirket, cadde ve sokakların aydınlatılmasını amacıyla farklı bölgelerde toplamda 5 kilometre yeraltı aydınlatma hattı ve yeni tip galvaniz aydınlatma direkleri kullandı.

Şirket, Elektrik dağıtım hizmetlerinde teknolojiyi yakından takip eden, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerindeki 40 adet dağıtım merkezini SCADA sistemine dâhil etti. Elektrik kesintilerinden anında haberdar olmayı, arızalara hızlı müdahale edip kesinti sürelerini minimum seviyeye indirmeyi hedefledi.

Bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen şirket, sorumluluğunda olan tüm il ve ilçelerde dağıtım hatlarını tesis etmek, bakım ve onarım işlemlerini sürdürmek üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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