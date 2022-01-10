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Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu

Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu
Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu

Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet tarihi eser niteliğinde takı ele geçirildi.

Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu - Tıkla İzle

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda yüklü miktarda tarihi eserin satılmaya çalışıldığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, yapılan tespitlerin ardından Mamak'ta operasyon düzenledi.

Ankara'da şimdiye kadar tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasının gerçekleştirildiği operasyonda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet tarihi eser niteliğinde takı ele geçirildi.

Olayla M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği bildirildi.

Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak
 

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